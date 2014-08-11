ВНЗ сьогодні оприлюднять накази про зарахування вступників на місця держзамовлення

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії з громадськістю Міністерства освіти і науки.

Накази оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій і веб-сайтах ВНЗ, зазначається в повідомленні.

З 12 серпня розпочнеться зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)). Зарахування вступників на контрактну форму навчання має відбутися не пізніше 18 серпня 2014 року.

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При цьому прийом заяв та документів у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей триватиме до 15 вересня, нагадали в Міносвіти.