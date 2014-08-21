Слов’янськ поступово повертається до звичного життя
10:01, 21 серпня 2014Суспільство
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У Слов'янську поступово налагоджується життя. Місто готують до опалювального сезону та до нового навчального року.
Слов'янськ повертається до нормального життя / фото УНИАН
Співробітники ГСЧС доставили у звільнені від терористів міста на сході України вже 270 т гуманітарної допомоги. А громадський рух "Дорога життя" відкрив у Слов’янську центр для вимушених переселенців з гарячих точок.
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У свою чергу влада міста повідомляє, що в Слов'янську в даний час посиленими темпами триває підготовка до опалювального сезону. Крім цього до 1 вересня обіцяють відкрити всі школи. Крім цього ремонтуються лікарняні заклади. Відновлюють роботу кафе та ресторани.
Слов’янськ поступово повертається до звичного життя
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