Слов’янськ поступово повертається до звичного життя

Співробітники ГСЧС доставили у звільнені від терористів міста на сході України вже 270 т гуманітарної допомоги. А громадський рух "Дорога життя" відкрив у Слов’янську центр для вимушених переселенців з гарячих точок.

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У свою чергу влада міста повідомляє, що в Слов'янську в даний час посиленими темпами триває підготовка до опалювального сезону. Крім цього до 1 вересня обіцяють відкрити всі школи. Крім цього ремонтуються лікарняні заклади. Відновлюють роботу кафе та ресторани.