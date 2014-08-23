У Маріуполі переселенці почали отримувати допомогу з гуманітарного рейсу

Ще 40 машин вирушать по цьому ж маршруту в найближчі дні.

Як повідомляє координаційний інформаційний центр гуманітарної штабу «Допоможемо», з Маріуполя продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, розфасовані в індивідуальні набори, доставлять у міста в зоні військових дій, звільнені міста, а також місця компактного проживання переселенців.

До складу першого ешелону загальною вагою понад 2000 тонн входить 200 000 продуктових наборів. Для мешканців визволених міст, в яких масово проживають переселенці, а також для інших компактних місць їх проживання, будуть передані гігієнічні набори в кількості 10 000 шт., що покриє потреби на один місяць для сім'ї з трьох осіб. Також сім'ї у звільнених містах і переселенці з дітьми отримають дитячі набори (дитяче харчування, памперси) в кількості 5 000 шт.

«Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора України, завтра - День Незалежності України. Але ми підійшли до цієї славної дати в дуже складній ситуації. Зовсім поруч йде війна. Ми перебуваємо у дуже складному становищі. Я хочу сказати, що дуже здорово, що так оперативно, так швидко прибув гуманітарний вантаж у наше місто. Я хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за ту допомогу, яку він надає переселенцям. Кожен день до нас прибуває понад 500 осіб із зони активний бойових дій. Соціальне навантаження на місто величезна: більше 6000 переселенців особливо потребують допомоги, в продуктах харчування. І ці продуктові набори - величезна для них допомога. З сьогоднішнього дня ми почнемо роздачу цих продуктових наборів, щоб підтримати тих, хто потребує. Я думаю, об'єднавшись, ми переможемо і разом будемо жити в єдиній, неподільній Україні», - сказав міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей.

Першими допомогу отримають вже сьогодні переселенці, які тимчасово проживають в Маріуполі та околицях міста.

О 8 ранку 570 волонтерів, в основному це працівники «Азовсталі» і ММК ім. Ілліча, почали розвантажувати машини з цукром, крупами, борошном, олією, макаронами, тушонкою, консервами, чаєм, печивом, дитячими сумішами, соками і пюре, а також засобами гігієни, і формувати індивідуальні набори.

«Гуманітарний рейс Ріната Ахметова - це найбільша гуманітарна допомога Донбасу на даний момент. До кінця місяця ми допоможемо забезпечити її доставку в міста Донецької та Луганської областей, де найскладніша ситуація. Щодня до нас надходить інформація про те, де, в якому районі, місті, населеному пункті потрібна їжа, вода, дитяче харчування, медичні набори, і яка кількість необхідно на перший час. Потреба в гуманітарній допомозі на сьогодні величезна, і ми розраховуємо закрити її для 200 000 жителів Донбасу на найближчі 2 тижні», - сказала заступник міського голови Маріуполя Тетяна Ломакіна

Машина з розфасованими продуктами і предметами першої необхідності прибула сьогодні у Міський центр соціальної допомоги. Набори передали переселенцям, які перебувають там на обліку. За словами директора центру Уляни Токарєвої, першими допомогу отримали ті, хто найбільше її потребував. Це сім'ї з маленькими дітьми, пенсіонери, інваліди, а також люди, що перенесли захворювання. Всього, за словами Токарєвої, в центрі соціальної допомоги перебуває на обліку вже більше 6 тисяч осіб. «Тому ми вдячні, що така допомога прийшла, ми дуже її чекали», - підкреслила директор центру.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

Станом на сьогоднішній день Штабом і Фондом Ріната Ахметова евакуйовано із зони військових дій 19 885 осіб, у тому числі близько 8893 тисяч дітей. У місцях компактного проживання розміщено 5 900 осіб, у тому числі на базах підприємств Групи СКМ.