Черновецький пустить метро на Троєщину вже наступного року

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ хоче скоротити терміни будівництва Подільсько-воскресенського мосту та пустити метро на Троєщину вже в наступному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи стан справ щодо процесу врегулювання питання з відселенням мешканців Русанівських садів, будиночки яких підпадають під зону будівництва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що зараз ведуться переговори з власниками дач щодо 4-х можливих варіантів виділення їм земельних ділянок та узгодження суми коштів, які влада готова виплатити їм як компенсацію. За його словами, влада продовжує домовлятися, оскільки “скоріш за все, по іншому міст провести не можна буде”.

Продовжуючи розмову міський голова зазначив: “Я хочу скоротити будівництво метро на 1 рік. Не у 2008 році його запустити на Троєщину, а в 2007 р.”. Для цього роботи на об’єкті триватимуть цілодобово і на будівництво будуть залучені додатково кілька фірм.

Стосовно будівництва Київського метрополітену заступник Київського міського голови Іван САЛІЙ у розмові з журналістами сказав, що рішення про проведення тендерів з визначення компанії, яка здійснюватиме будівельні роботи в столиці зумовлене лише сьогоденням, а не через погану якість “Київметробуду”.

“З 1949 р Київметробуд був монополістом і залишається в будівництві Київського метрополітену. Ми пишаємося метрополітеном, пишаємося цим колективом. Але часи сьогодні інші і без тендерів будувати сьогодні не можна. Метробуду доведеться в тендерних умовах демонструвати здатність ефективніше і навіть якісніше будувати”, - сказав він.

І.САЛІЙ повідомив, що оскільки місто ніколи не проводило такі тендери, а метрополітен є складним об’єктом підвищеної небезпеки, спеціально утворена комісія при столичній мерії зараз займається напрацюванням відповідних умов конкурсу.

“Сьогодні 38 структур. Окремі, зареєстровані десь під кущем в селі, отримали ліцензію на право будівництва Київського метрополітену. І з точки зору нашого ліберального законодавства вони можуть перемогти. Вони можуть перемогти в ціні, а будувати не зможуть... А ми все ж таки несемо відповідальність за якість будівництва, щоб він 200 років слугував. І таким чином ми сьогодні цю тему вивчаємо”, - підкреслив І.САЛІЙ.