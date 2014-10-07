Бойовики "ДНР" призупинили обмін полоненими
12:40, 07 жовтня 2014Суспільство
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Бойовики "Донецької народної республіки" ("ДНР") призупинили процес обміну полоненими з українською стороною.
REUTERS
Про це повідомляє informator.lg.ua. Бойовики стверджують, що це сталося з вини української сторони.
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"Київська сторона не хоче повертати нам тих хлопців, які є в списку. До тих пір, поки київська сторона їх не віддасть, обміну не буде. Віддають звичайних громадян, або політв'язнів. А військовополонені залишаються там"- заявила голова комітету з військовополонених "ДНР" Дар'я Морозова.
Як повідомляв УНІАН, обмін полоненими передбачений домовленостями, досягнутими в Мінську на засіданні тристоронньої групи.
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