Бойовики "ДНР" розробили план зі створення запасу "допомоги" від Росії - Тимчук

У ході наради ватажків терористичних груп "ЛНР" було заявлено, що 2\3 "російської допомоги" розкрадається ще до надходження до загонів бойовиків.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Розроблено план створення централізованих запасів "допомоги", яка надходить з РФ, і жорсткого обліку видачі боєприпасів, спорядження та продовольства терористичним групам. Подібний план раніше розроблений і в "ДНР", де також відзначається масове розкрадання "допомоги", однак цей план реалізовується лише частково", - пише він.

Відмічено появу контрабандистів, які займаються постачаннями будівельних матеріалів та продовольства у "ДНР" з території, контрольованої Україною.