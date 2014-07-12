Нацгвардія знищила два загони бойовиків у Краснодонському районі

У районі Краснодону Луганської області в результаті артобстрілу бійцями Національної гвардії України знищено майже два загони бойовиків разом з їх командирами.

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Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегірьов, який запевнив, що дана інформація одержана від місцевих джерел, близьких до терористичної організації «Луганська народна республіка».

За його словами, в районі Краснодону у результаті артилерійського обстрілу бійці Нацгвардії практично знищили два загони терористів, зокрема їх командирів - кримінальних авторитетів «Аслана» і «Башкова».