Львів накрила хвиля мінувань: евакуйовано ОДА, облраду і три супермаркети

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, близько 15.30 невідомий чоловік зателефонував на номер одного з керівників підрозділів облдержадміністрації і повідомив, що будівля на вулиці Винниченка у Львові замінована і що в будівлі спрацює вибуховий пристрій. Після того невідомий вигукнув «Слава нації» і кинув слухавку, не висуваючи жодних вимог, які б могли відвернути вибух.

З приміщення будівлі на вулиці Винниченка, 16/18, в якій розміщуються Львівська ОДА та Львівська обласна рада, розпочалася евакуація працівників та відвідувачів, прибули фахівців підрозділів та вибухотехніки для проведення обстеження будівлі та прилеглої території.

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За годину, близько 16.30, як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, на телефон оперативної служби “102” зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про те, що у приміщенні супермаркету “Фуршет” закладено вибуховий пристрій, який незабаром спрацює.

Оскільки анонім не зазначив адресу супермаркету і кинув слухавку, правоохоронці розпочали евакуацію персоналу та відвідувачів всіх супермаркетів мережі “Фуршет” у Львові (у місті налічується три супермаркети “Фуршет”).

На місце події починають прибувати оперативно-рятувальні підрозділи, вибухотехніки, кінологи, медики.

З початку проведення АТО у місті Львові вже зафіксовано 89 повідомлень про замінування.