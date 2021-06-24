Вчені кажуть, що на визначення віку української столиці могла вплинути політика СРСР.

Українські активісти вважають, що Київ старіший за затверджений ЮНЕСКО вік щонайменше на 700 років.

Про це йдеться у матеріалі Вєсті.

Історики підняли архіви та встановили, що у 1982 році ювілейну дату підробили. За їхніми словами, питання про вік Києва порушувалось у 1976 році радянськими вченими.

При цьому активісти посилаються на виявлене на Оболоні поселення з 66 помешкань, що не було враховано науковцями у часи СРСР. У відповідь академік Петро Толочко зазначив, що це поселення знаходилося за 6-10 км від старого міста, а для «раннього Середньовіччя – це величезна відстань». Тому, мовляв, «якесь оболонське поселення у пісках не мало відношення до Києва».

Читайте такожНа Книжковому Арсеналі оголосили найкрасивішу книжку України 2021 року (фото)Натомість радянські археологи за точку відліку взяли невелике укріплення на Старокиївській горі. Толочко додав, що для проведення цього дослідження враховували вже міське поселення – з укріпленням, ремеслом й управлінням.

Директор Центру археології Києва Михайло Сагайдак не виключає, що на рішення з визначення віку Києва могла вплинути політика СРСР.

Згідно з археологічними даними та писемними джерелами, початок безперервного розвитку Києва датується 2-ю половиною V ст. – 1-ю половиною VI ст.; осередком розширення Києва була гора Замкова.

Один із найстаріших історичних центрів Східної Європи та християнства — Софійський собор та Києво-Печерська лавра внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

На межі VIII—IX століть Київ став головним містом Руської землі — міжплемінного об'єднання південних східнослов'янських племен, а з 882 року, після завоювання його варягами, — «матір'ю міст руських» — столицею Руської держави.

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Автор: Яна Ставська