Дроздов сказав, що спершу його начебто хотіли принизити сином.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов підтвердив, що отримав від правоохоронців підозру у причетності до трагедії падіння літака Ан-26 під Харковом.

Про це він повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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Він сказав, що спершу його начебто хотіли принизити його сином, «а він не є мажором, як був представлений деякими засобами масової інформації».

«Він, як і всі курсанти Харківського національного університету повітряних сил, навчається і літає на тих самих літаках, на яких літають всі. Напередодні цієї страшної катастрофи в складі екіпажу і на тому самому літаку він виконував польоти», – заявив він.

Він додав, що неодноразово пропонував осучаснити техніку, однак вище керівництво до його порад не прислухалося.

Дроздов поскаржився, що ще до вироку суду «вивішують ярлики» і формують негативну суспільну думку щодо офіцерів, командирів, генералів, причетних до справи.

Командувач зауважив, що у повітряних силах є не тільки посадовці, а й «стволи», які контролюють льотну підготовку екіпажів, безпеку польотів тощо. І натякнув, що має ще трьох заступників, командувачів, харківський виш.

«А всі звинувачення і підозра висловлюється особисто мені», – обурився військовий.

18 грудня слідчі ДБР повідомили про підозру Сергію Дроздову. Після падіння літака з курсантами стало відомо, що в ту ж ніч разом з бортом А7-26 сідав літак з сином командувача. І диспетчери, знаючи про поломку військового літака, надали перевагу сину Дроздова. У Міноборони всі звинувачення відкинули.

Трагедія Ан-26 в Харківській області

Увечері 25 вересня в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

Державне бюро розслідувань назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: Яна Ставська