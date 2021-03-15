Про те, що вбиває безпритульних тварин тисячами, Святогор сам заявляв на різних телешоу.

У Києві зоозахисники вимагають звільнення судді Оксани Голуб, яка виправдала скандального догхантера Олексія Святогора.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З такою вимогою до Вищої ради правосуддя прийшли зоозахисники. Вони впевнені, що виправдальний вирок суддя Шевченківського райсуду Києва Оксана Голуб оголосила несправедливо.

Про те, що вбиває безпритульних тварин тисячами, Святогор сам заявляв на різних телешоу. Ще і хизувався фото та відео вбитих тварин в інтернеті.

Його судили два роки. Обвинувачення вимагало 5 років в’язниці. Але наприкінці січня Святогора виправдали. Фінальне засідання тривало у закритому режимі – без журналістів та без прокурорів.

Прокуратура подала на вирок апеляцію, а зоозахисники подали до Вищої ради правосуддя дисциплінарну скаргу щодо дій судді та вимагають її звільнення.

«Два роки тривало слідство, два роки йшов суд. Тобто 4 роки титанічної роботи активістів, правозахисників, юристів, громадських діячів Оксана Голуб просто помножила на нуль і виправдала Святогора. Ми незадоволені і вимагаємо її звільнення», - заявила одна з учасниць протесту.

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Хто такий догхантер Святогор

Олексій Святогор - адвокат, який взявся знищувати безпритульних собак. З 2011 року проти нього було відкрито низку кримінальних справ.

8 червня 2018 року Святогора, який на той час перебував у розшуку, затримали в Києві.

За даними зоозахисників, він вбив щонайменше 3 тисячі собак.

Святогора звинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію" Кримінального кодексу України.

11 червня Шевченківський райсуд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак 26 червня Київський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід до цілодобового домашнього арешту.

18 січня 2021 року Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора.

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Автор: Денис Прядко