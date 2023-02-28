Мати дітей потрапила до рук окупантів, та їй дивом вдалося вирватися.

Хлопчик на прізвисько Петрович став одним з основних героїв документального фільму Дмитра Комарова "Рік". Цього 5-річного хлопчика, котрого звуть Михайлик, зустріла команда Дмитра під час зйомок фільму в Сєверодонецьку на Луганщині.

Він разом зі своїм старшим братом Джейсоном залишились зовсім самі — батько виїхав до Полтави, а мати потрапила до рук окупантів. Журналісти "Сніданку з 1+1" розповіли, чим завершилась історія пошуків батьків Милайлика.

"Від будинку нічого не залишилося, від нього лише маленький шматочок. Більше там ніхто не живе. Нам потрібно терміново виїхати звідси, поки страшно, бомбардують. Відвезете нас до мого тата?" - говорив малюк у документальному фільмі Комарова.

Тоді Джейсон, старший брат, розповів, що їхня мама пішла до міста й не повернулася. Це була середина квітня, й Рубіжне, де хлопці востаннє бачилися з мамою, цілодобово обстрілювали.

Згодом відгукнувся батько Михайла, дитину зі старшим братом відвезли до Дніпра, де вони й зустрілися з чоловіком. А через декілька днів до позицій ЗСУ у Рубіжному вийшла жінка, яка шукала своїх дітей. Вона розповідала, що її посеред вулиці зупинили росіяни й відправили за ґрати, її змушували вивідувати позиції українських військових, шантажували дітьми, щодо неї застосовували тортури. Її катували кілька днів, та вона вирвалася із рук окупантів. Це була мати Михайлика та Джейсона. Зараз вони разом живуть на заході України.

Історія мати Михайлика

Окупанти викрали мешканку Рубіжного та декілька днів її ґвалтували, поки вдома на неї чекали діти. Коли жінка змогла повернутися до оселі, своїх дітей вона не знайшла.

Росіяни били її та допитували. Окупанти намагалися змусити жінку повідомити їм про пересування військової техніки ЗСУ. Потім вони вивезли потерпілу у центр міста і залишили її там.

"Прийшовши додому, потерпіла виявила відсутність дітей, та дізнавшись, що вони були евакуйовані представниками Червоного хреста, вирушила пішки до м. Сєвєродонецьк. З однієї з позицій ЗСУ, до якої потерпілій вдалось дістатись, військовослужбовці відвезли її до лікарні, де вона наразі й перебуває", - розповідали у поліції.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та зґвалтування окупантами. Слідчі проводять досудове розслідування.

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