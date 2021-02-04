За словами активістів, вони хочуть звернуту на себе увагу президента.

Учасники руху #saveФОП зранку влаштували акцію в Кончі-Заспі, де знаходиться маєток Володимира Зеленського та деяких інших можновладців.

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Трансляцію з місця подій самі активісти вели у Facebook. За словами активістів, вони хочуть звернуту на себе увагу президента.

«Якщо нас не помічають на Майдані, можливо нас помітять тут, в Кончі-Заспі», - зазначає ведуча трансляції.

Активісти очікували кортежа з Зеленським біля виїзду з котеджного містечка, але згодом повідомили, що за їх даними, машина президента виїхала через запасні ворота. Вони мають намір збиратись у Кончі-Заспі регулярно.

Протест ФОПів: що відомо

Рух #saveФОП виступає проти посилення податкової політики і введення касових апаратів для більшості категорій ФОПів. Крім того, вони були невдоволені січневим локдауном.

Протести ФОПів в Києві тривають з осені минулого року. В грудні вони встановили на Майдані намети, що супроводжувалось сутичками з поліцією.

Верховна Рада ще 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

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Автор: Дмитро Захаров