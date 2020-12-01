З подібними ініціативами країна може повернутися в комуністичні часи, вважає юрист.

Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова зазначає, що в разі переходу на систему прямих виборів суддів, кваліфікація кандидатів на ці посади може бути під питанням.

Як повідомляють "Українські новини" про це вона сказала під час другого професійного обговорення в рамках національної дискусії "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи".

"У Радянському Союзі судді обиралися народом. Ми пам'ятаємо, як це було. Ми можемо повернутися в комуністичні часи, якщо є такі ініціативи. Але професіоналізм цих людей буде під великим питанням", - зазначила Лідія Ізовітова.

Своєю чергою заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький звернув увагу на те, що можна переходити до будь-якої системи добору суддів на посади, але при цьому головне - чітко прописати відповідні положення законодавства і не вносити в них постійно зміни, як це відбувається останнім часом: "Такі несистемні зміни до законодавства України призводять до серйозних наслідків"

Він зазначив, що будь-які зміни до законодавства про судоустрій мають узгоджуватися з професійною спільнотою.

Олексій Маловацький також підкреслив, що перехід до обрання суддів означатиме відмову від професійних суддів.

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Автор: УНІАН