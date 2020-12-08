Колишній посадовець запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективами Національного антикорупційного бюро сьогодні викрито колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі) на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди.

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Про це повідомляє прес-служба САП.

В рамках досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець «Миколаївобленерго» запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства.

«При чому 50 тис. доларів екс-посадовець обіцяв «сплатити» одразу, іншу частину коштів – вже після призначення на посаду. Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. неправомірної вигоди як частину «тіньового» прибутку, отриманого завдяки своїй посаді», - йдеться у повідомленні.

Чоловіка було викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Хабарі голові ФДМ - що було раніше

Восени 2019 року троє осіб запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством.

Справу за цим фактом НАБУ та САП розслідують за заявою голови ФДМУ з листопада 2019 року.

У січні 2020 року фігурантам справи було повідомлено про підозру. Відомо, що одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 12,5 млн грн, з іншим, колишнім адвокатом, укладено угоду про визнання винуватості.

В липні цього року правоохоронці затримали громадянина, який пропонував голові Фонду держмайна 800 тис. доларів за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.

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Автор: Світлана Макринська