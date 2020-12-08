За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективами Національного антикорупційного бюро сьогодні викрито колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго» (70% акцій належать державі) на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди.
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Про це повідомляє прес-служба САП.
В рамках досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець «Миколаївобленерго» запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства.
«При чому 50 тис. доларів екс-посадовець обіцяв «сплатити» одразу, іншу частину коштів – вже після призначення на посаду. Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. неправомірної вигоди як частину «тіньового» прибутку, отриманого завдяки своїй посаді», - йдеться у повідомленні.
Чоловіка було викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол.
Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
Хабарі голові ФДМ - що було раніше
- Восени 2019 року троє осіб запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством.
- Справу за цим фактом НАБУ та САП розслідують за заявою голови ФДМУ з листопада 2019 року.
- У січні 2020 року фігурантам справи було повідомлено про підозру. Відомо, що одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 12,5 млн грн, з іншим, колишнім адвокатом, укладено угоду про визнання винуватості.
- В липні цього року правоохоронці затримали громадянина, який пропонував голові Фонду держмайна 800 тис. доларів за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.
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