"Під прицілом" хакерів - російські державні установи та великі компанії.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони проводить масштабну DDoS-атаку на державні установи та великі компанії держави-агресора Росії.

Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбі. "ГУР проводить масштабну DDoS-атаку на держустанови та великі компанії РФ", - заявив співрозмовник агентства.

Інших деталей джерела не розкрили.

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DDoS-атаки на російські обʼєкти

В березні фахівці Головного управління розвідки та активісти групи "BO Team" здійснили низку кібератак по обʼєктах Росії. Під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України. Лише упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року: атаковано ресурси ПАТ "Ростєлєком" – виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ; отримано доступ до системи електронного документообігу "Правітєльства Бєлгородской області", здійснено фейкові розсилки 12 тис. місцевих чиновників; атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Бєлзнак"; атаковано та знищено інформаційні ресурси "Муніципального бюджетного учєрєждєнія Старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства"; атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко"; захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував; виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом" у Новосибірську.

В українській розвідці підкреслили, що нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.

Також, внаслідок операції ГУР було здійснено кібератаку на інтернет-провайдерів та надавачів послуг з комунікації в Бєлгородській області РФ. За результатами атаки заблоковано роботу інтернет-мереж, які є надавачами послуг для місцевих державних та військових установ.

Крім того, було виведено з ладу основного інтернет провайдера "Лучше.Нет"; веб-сайти місцевої влади та уряду Бєлгорода, Регіонального порталу державних та муніципальних послуг, Газпрому Міжрегіонгаз Бєлгород, Міністерства фінансів та бюджетної політики.

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