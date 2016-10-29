У НАЗК заявили про Ddos-атаку на сайт е-декларування

У Національному агентстві із запобігання корупції повідомили про Ddos-атаку на мережеве обладнання відомства, яка сталася сьогодні вночі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила глава НАЗК Наталія Корчак.

Вона підкреслила, що Ddos-атака спричиняє збої у онлайн підтримці декларантів.

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«Нажаль, листування з декларантами, технічна допомога, а також гарячі лінії заблоковані», - написала Корчак.

Пізніше очільниця НАЗК повідомила, що НАЗК вдалося відновити роботу інтернет-каналу системи е-декларування.

«Технічна підтримка та гаряча лінія для декларантів теж відновлюють свою роботу», - підкреслила Корчак.

Раніше, 27 жовтня Наталія Корчак повідомила, що навантаження на серверне обладнання, яке забезпечує прийняття, оброблення і накопичення інформації системи електронного декларування складає не більше 10%.

"Сьогодні Держспецзв’язок доповів, що система працює, але технічні служби НАЗК станом на цю хвилину фіксують, що навантаження на серверне обладнання, яке забезпечує прийняття, оброблення і накопичення інформації системи електронного декларування складає не більше 10%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що термін подачі електронних декларацій завершується 30 жовтня.