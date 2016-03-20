Окупанти можуть влаштувати з Донецька кібератаки проти українських інтернет-ЗМІ - розвідка

Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться в повідомленні, з метою обмеження доступу населення тимчасово окупованих територій сходу України до українських ЗМІ, представлених в Інтернеті, в Донецьк доставлено потужний програмно-апаратний комплекс, призначений для проведення розподілених кібератак типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS).

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За проведення актів «кібертероризму» проти інформаційного простору України безпосередньо відповідає «начальник відділу інформаційної ізоляції району бойових дій» полковник збройних сил РФ Сергій Федченко.