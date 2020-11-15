В обідню пору підприємці провели пікет перед поліцією, протестуючи проти подвійних стандартів та порушення конституційних прав

У Тернополі ресторан "Леліва" та приватний клуб "Лисий" у суботу попри карантин вихідного дня працювали й обслуговували клієнтів, працюють заклади й сьогодні.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Читайте такожЗеленський озвучив головну мету карантину вихідного дня (відео)Власник закладів Тарас Ковальчук напередодні запровадження карантину вихідного дня вирішив перейменувати їх на трапезну та храм започаткованої ним релігійної організації "Братство лисих". Учора при вході у ресторан, зокрема, можна було побачити табличку "Трапезна братства лисих".

Обігрівачі на терасі перед закладом Ковальчук жартома називає "священним вогнем", клієнтів – прихожанами, постійні відвідувачі у відповідь жартома називають його пастором.

За словами Ковальчука, учора в його заклади приходили правоохоронці.

"Ми їм пояснювали, що дотримуємося обмежень, які обумовили для релігійних організацій. Вони з гумором це сприймали. Розуміють, що ми мусимо вдаватися до таких абсурдних речей лише тому, що влада нас не чує, Кабмін продукує рішення, які суперечать Конституції. При цьому ми бачимо подвійні стандарти. Чому дозволили працювати ринкам, де значно більше скупчення людей, ніж у наших закладах, якщо справді хотіли розірвати ланцюжок захворювань?", – дивується Ковальчук.

За його словами, станом на 21:00 протоколів щодо його закладів не склали.

"Але приходили нацгвардійці, вони просто фіксували, що заклад працює. Не виключаю, що потім вже передадуть ці акти дільничним, а ті вже пізніше прийдуть складати протоколи. Бо, якщо б вони почали це робити вчора, то під обласне управління поліції на акцію протесту учора в обідню пору прийшло б значно більше підприємців, а не до двадцяти. А так у них наразі стратегія не піднімати градус напруги", – вважає Ковальчук.

Він пояснив, що пікетували вчора саме поліцію, оскільки, на переконання підприємців, правоохоронна система мала б реагувати на те, що рішення Кабміну суперечить Конституції, яка гарантує право на працю.

Крім вказаних, як переконався кореспондент УНІАН, працювали вчора увечері в Тернополі й інші ресторани та бари.

Карантин вихідного дня в Україні: як проходить

З 14 листопада задля боротьби зі стрімким поширенням COVID-19 в Україні розпочав діяти карантин вихідного дня.

У Києві в суботу 14 листопада працював спорткомплекс "5 елемент", співвласником якого є екс-президент України Петро Порошенко. Поліція припинила його роботу.

А робота в суботу елітного столичного ресторану Havana закінчилася штурмом.

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Автор: Андрій Вацик