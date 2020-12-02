Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект № 3486 підтримали 287 народних депутатів.
Законом передбачено зняття з обліку за невідвідування без поважних причин Державної служби зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю (крім періоду дії карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб).
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Також законом визначені строки, в які роботодавці повідомляють відповідний територіальний центр зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників, а також врегульовуються питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності.
Законом визначено, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання компенсацій роботодавцям, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з-поміж зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.
Крім того, законом дозволяється головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.
Посилення карантину в Україні
- 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.
- Сьогодні Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.
- Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.
- 25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.
- Сьогодні, 2 грудня, Шмигаль повідомив, що карантин вихідного дня Кабмін не продовжуватиме. На території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.
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