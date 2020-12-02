Законом визначено, що особу, яка не з'явилася до служби зайнятості протягом 30 робочих днів під час карантину, не можна знімати з обліку.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект № 3486 підтримали 287 народних депутатів.

Законом передбачено зняття з обліку за невідвідування без поважних причин Державної служби зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю (крім періоду дії карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб).

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Також законом визначені строки, в які роботодавці повідомляють відповідний територіальний центр зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників, а також врегульовуються питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності.

Законом визначено, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання компенсацій роботодавцям, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з-поміж зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.

Крім того, законом дозволяється головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства.

Посилення карантину в Україні

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.

Сьогодні Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

Сьогодні, 2 грудня, Шмигаль повідомив, що карантин вихідного дня Кабмін не продовжуватиме. На території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

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Автор: Надя Пришляк