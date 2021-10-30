За словами очільника міста, ситуація "вкрай складна".

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що локдаун в столиці "буде діяти тільки для тих людей, які не вакциновані".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У місті Києві дуже погана зараз статистика, і з 1 листопада місто входить в "червону" зону. Враховуючи те, що минулі дні по 40-45 людей, завтра статистика вийде, що за сьогодні в нашому місті померли 54 особи", - зазначив Кличко.

За його словами, ситуація "вкрай складна".

"Я хочу ще раз наголосити, що зараз локдаун в місті Києві буде діяти тільки для тих людей, які не вакциновані", - наголосив мер.

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"Червона" зона в Києві

28 жовтня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС стало відомо, що з 1 листопада у Києві вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Автор: Таня Поляковська