Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що локдаун в столиці "буде діяти тільки для тих людей, які не вакциновані".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"У місті Києві дуже погана зараз статистика, і з 1 листопада місто входить в "червону" зону. Враховуючи те, що минулі дні по 40-45 людей, завтра статистика вийде, що за сьогодні в нашому місті померли 54 особи", - зазначив Кличко.
За його словами, ситуація "вкрай складна".
"Я хочу ще раз наголосити, що зараз локдаун в місті Києві буде діяти тільки для тих людей, які не вакциновані", - наголосив мер.
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"Червона" зона в Києві
28 жовтня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС стало відомо, що з 1 листопада у Києві вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.