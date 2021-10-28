Комісія з ТЕБ і НС вирішила ввести жорсткі обмеження в столиці.

Починаючи з наступного тижня, у Києві оголошено "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, відповідне рішення 28 жовтня прийняла Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - заявив Немчінов.

Читайте такожКиїв на порозі "червоної" зони: у місті третій день показник завантаженості ліжок з киснем перевищує 65%Він нагадав про обмеження, що діють в "червоній" зоні, наприклад: заборона роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, а також проведення масових заходів.

Від обмежень будуть звільнені ті заклади, 100% працівників і відвідувачів яких будуть вакциновані.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше в цей день мер Києва Віталій Кличко, не чекаючи рішення комісії з ТЕБ і НС, закликав Кабмін оголосити в столиці "червону" зону і посилив обмеження для городян. Зокрема, з 1 листопада київські школи переходять на дистанційне навчання, а в громадському транспорті почнуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів.

Автор: Станіслав Кожемякін