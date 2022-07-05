Шмигаль впевнений, що Україна дуже швидко відбудує все, що зруйнували росіяни, і завершить трансформацію держави для вступу в ЄС.

Україна може протягом двох років імплементувати всі основні принципи, правила та директиви Європейського Союзу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбувається у швейцарському місті Лугано.

"Україна буде не просто поряд із ЄС. Україна буде членом Європейського Союзу. Це зовсім інше відношення до капітальних інвестицій, це новий рівень співпраці та можливості. Можу вас запевнити, що нам буде достатньо двох років, аби імплементувати основні принципи, правила, директиви ЄС.

Ми сьогодні дуже плідно і наполегливо працюємо з парламентом, з нашими партнерами. І це стосується функціонування нашої економіки, зокрема, захисту інвестицій і розвитку ринкових відносин, всебічної підтримки бізнесу. В новій концепції Європи від Лісабону до Луганська Україна буде потужним гравцем у військовій, енергетичній, промисловій і продовольчій сферах. Це важливі напрямки.

Україні є, що запропонувати ЄС, аби блок став сильнішим, почав рухатись швидше, забезпечив свою стратегічну автономність і зелений перехід", - сказав він.

Шмигаль висловив впевненість у тому, що Україна дуже швидко відбудує все, що зруйнували росіяни, і завершить трансформацію держави для вступу в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

1 липня президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали спільну заяву стосовно шляху України до набуття членства в Європейському Союзі. Вона є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням рішучості в досягненні стратегічної мети України – повноцінного членства у Європейському Союзі.