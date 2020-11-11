Екс-міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі розповів, що його дружина Анастасія Островська померла 8 листопада, а похорони відбудуться завтра, 12 листопада.
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Про це він повідомив у коментарі ТСН.
Журналісти, зокрема, запитали Квіташвілі, чи була смерть жінки результатом лікарської помилки. Відомо, що їй робили операцію з видалення каміння у жовчному міхурі. Квіташвілі помилку підтвердити не зміг.
«Ні, ми поки що нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...", - відповів він.
Квіташвілі розповів, що операцію проводили у приватній столичній клініці "Борис". Однак останні два дні вона провела в клініці "Добробут».
За словами екс-міністра, похорони жінки відбудуться завтра.
"Сьогодні забираємо з моргу, завтра веземо до Львова", — розповів Квіташвілі. Там жінку поховають.
Смерть дружини Квіташвілі – що відомо
- В одній зі столичних приватних клінік після операції на жовчному міхурі померла 35-річна Анастасія Островська - дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.
- Островській робили планову операцію через камені у жовчному міхурі. За інформацією ЗМІ, під час хірургічного втручання їй нібито пошкодили судини. Врятувати жінку, за словами джерела, намагалися 10 годин, але вона померла.
- Олександр Квіташвілі повідомляв журналістам, що всього було чотири операції.
Хто такий Олександр Квіташвілі
Олександр Мерабович Квіташвілі, народився 15 листопада 1970 року в Тбілісі, грузинський і український державний діяч. Міністр охорони здоров'я України з 2 грудня 2014 року по 14 квітня 2016 року. Міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії з 31 січня 2008 по 31 січня 2010.
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