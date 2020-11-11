Завтра жінку поховають у Львові.

Екс-міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі розповів, що його дружина Анастасія Островська померла 8 листопада, а похорони відбудуться завтра, 12 листопада.

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Про це він повідомив у коментарі ТСН.

Журналісти, зокрема, запитали Квіташвілі, чи була смерть жінки результатом лікарської помилки. Відомо, що їй робили операцію з видалення каміння у жовчному міхурі. Квіташвілі помилку підтвердити не зміг.

«Ні, ми поки що нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...", - відповів він.

Квіташвілі розповів, що операцію проводили у приватній столичній клініці "Борис". Однак останні два дні вона провела в клініці "Добробут».

За словами екс-міністра, похорони жінки відбудуться завтра.

"Сьогодні забираємо з моргу, завтра веземо до Львова", — розповів Квіташвілі. Там жінку поховають.

Смерть дружини Квіташвілі – що відомо

В одній зі столичних приватних клінік після операції на жовчному міхурі померла 35-річна Анастасія Островська - дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.

Островській робили планову операцію через камені у жовчному міхурі. За інформацією ЗМІ, під час хірургічного втручання їй нібито пошкодили судини. Врятувати жінку, за словами джерела, намагалися 10 годин, але вона померла.

Олександр Квіташвілі повідомляв журналістам, що всього було чотири операції.

Хто такий Олександр Квіташвілі

Олександр Мерабович Квіташвілі, народився 15 листопада 1970 року в Тбілісі, грузинський і український державний діяч. Міністр охорони здоров'я України з 2 грудня 2014 року по 14 квітня 2016 року. Міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії з 31 січня 2008 по 31 січня 2010.

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Автор: Дмитро Захаров