Техніку було надано в рамках реалізації спільного з Європейським Союзом проекту міжнародної технічної допомоги.

Прикордонники Житомирського та Луцького загонів напередодні нового року отримали від ЄС техніку для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування кордону з Білоруссю.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

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Техніку було надано відповідно до реалізації спільного з Європейським Союзом проекту міжнародної технічної допомоги «Надання обладнання для забезпечення безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону, зазначається у повідомленні.

Зокрема, прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.

Надана технічна допомога буде використовуватись для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.

Події у Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Ганна Нагорна