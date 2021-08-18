У цьому році планується закупити майже 65 тис. ноутбуків, до 2024 року ПК має бути у всіх вчителів.

Міністерство освіти і науки України планує до 2024 року забезпечити кожного педагогічного працівника особистим комп’ютером.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"До 2024 року планується забезпечити співвідношення "один ПК на одного вчителя". В ідеалі кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим ПК на роботі, як будь-який, до прикладу, офісний працівник. Так само кожен учень має бути забезпечений такою можливістю", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві нагадують, що у цьому році коштом субвенції на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, у розмірі 980 млн грн, планується закупити майже 65 тис. ноутбуків. При цьому орієнтовна вартість ноутбука становитиме 20 тис. грн.

Читайте такожВ Україні можна змінити прописку без військкомату: як це працює та кому пощастило"У межах ініціативи Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації України щодо забезпечення ноутбуками вчителів у 2021 році на сьогодні вже оголошено тендери на майже 49 тис. ноутбуків", - йдеться у повідомленні.

Цифровізація України - довідка УНІАН

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення 1 млрд 789 млн 314 тис. грн на цифровізацію країни. Зокрема, 500 млн грн буде виділено на підключення до швидкісного фіксованого інтернету близько 6 тис. соціальних об'єктів у селах, зокрема шкіл.

У липні 2020 року Мінцифри повідомило, що підключення 95% об'єктів соціальної інфраструктури до високошвидкісного оптичного інтернету коштуватиме державі 5,46 млрд грн, з яких 3,3 млрд грн потрібно виділити на підключення об'єктів до волоконно-оптичних технологій і 2,1 млрд грн - на створення локальних мереж і бездротових мереж Wi-Fi.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Шкарлет розкрив секрет, як учителі можуть збільшити свою зарплату на 20%.

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Автор: Катерина Гірник