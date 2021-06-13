Міністр освіти висловив думку, що резонанс навколо Киви пов’язаний з його піаром в соцмережах.

Міністерство освіти і науки наразі не отримувало жодних офіційних скарг щодо дисертації Іллі Киви, заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» міністр висловив думку, що резонанс навколо Киви пов’язаний з його піаром в соцмережах.

«От сьогодні документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять фахову експертизу цієї дисертації (Киви – ред.). А далі будемо вирішувати на підставі фактів», - пояснив він.

За словами Шкарлета, боротьба з дисертацією Киви головним чином розгорнулась в соцмережах.

«Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає. Спротив який? У соцмережах? Ну, він завжди. І проти мене був спротив великий», - підсумував він.

Читайте такожЗМІ розповіли, скільки звичайні українці "платитимуть" за дисертацію Киви (відео)

Що відомо про захист Кивою дисертації

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Крім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторію в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "ЧЕСНО", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 годин. Члени комісії проголосували одноголосно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, і зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат доклав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і вказав конференції, в яких не брав участь. Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи. Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров