29 січня в Україні вшановують пам'ять студентів, які загинули в бою під Крутами.

Сьогодні в Україні проводяться жалобні заходи на честь вшанування пам'яті Героїв Крут. У 1918 році на залізничній станції Крути в Чернігівській області близько 300 студентів вступили в бій з шеститисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова. У нерівній битві багато студентів були вбиті. Вони зазнали поразки, але їх героїчний вчинок став прикладом мужності для багатьох українців.

Бій під Крутами - історія конфлікту

У грудні 1917 року Раднарком СРСР зажадав від Української Центральної Ради легалізувати військові загони більшовиків в Україні. У разі відмови буде оголошена війна. УЦР проігнорувала вимоги і випустила універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Це стало початком війни з більшовицькою Росією.

У той час з Харкова відправили великий більшовицький загін для захоплення західних українських земель. Коли більшовики захопили Харківську, Катеринославську та Полтавську губернії, вони мали дістатися до Києва залізницею. 6-тисячну армію під командуванням Михайла Муравйова відправили в наступ на Київ. Для протистояння їм прислали загін з близько 300 студентів київських університетів, а також козацький загін і офіцерів. Більшовики зустрілися зі студентським загоном на залізничній станції Крути в Чернігівській області. У битві полонили 27 студентів і пізніше розстріляли. За сучасними оцінками, всього в битві загинуло близько 70-100 героїв. Українські захисники зазнали поразки, але зуміли затримати наступ військ Муравйова на Київ.

Увічнення пам'яті героїв битви

Учасників бою під Крутами похоронили в Києві на Аскольдовій могилі. Про бій під Крутами довго не згадували. Лише в роки здобуття незалежності в Україні заговорили про подвиг студентів. 29 січня 1991 року пройшов невеликий громадський мітинг студентського союзу. На державному рівні пам'ять героїв битви почали шанувати з 2004 року.

У 2006 році на місці подій відкрили Меморіал пам'яті Героїв Крут. У Меморіальному комплексі є каплиця і озеро у формі хреста. А у 2012 був встановлений пам'ятник героям на місці їх поховання на Аскольдовій могилі. У 2020 році пам'ятник відвідав Володимир Зеленський і вшанував мужність загиблих юнаків.

До 80-річчя подій під Крутами Нацбанк України випустив ювілейну одногривневу монету. Також проводяться народні віче та реконструкції бою під Крутами. У різних містах України проводяться ходи на честь пам'яті героїв.

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Автор: Катерина Пулатова