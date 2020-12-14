Інноваційний парк LvivTech.City девелопера UDP став найкращим багатофункціональним девелоперським проєктом в Україні за версією міжнародної премії European Property Awards 2020-2021. Церемонія нагородження переможців цього року відбулась онлайн 11 грудня в Лондоні.

European Property Awards – найавторитетніша премія, експерти якої вже 25 років відзначають найкращі проєкти в області житлової і комерційної нерухомості в Європі.

"Перемога проєкту LvivTech.City в European Property Awards – чергове досягнення команди UDP. До створення та розвитку всіх наших проєктів ми підходимо на найвищому професійному рівні, і висока оцінка міжнародної девелоперської та архітектурної спільноти – тому підтвердження. Впевнений, інноваційний парк LvivTech.City стане новою пам'яткою сучасного Львова", – коментує Віталій Мельник, віцепрезидент UDP.

«Оскар» на ринку нерухомості переможцям присуджують 80 незалежних професійних експертів з усього світу, які оцінюють проєкти за багатьма критеріями, серед яких дизайн проєкту, його якість, інноваційність, оригінальність та відповідність принципам сталого розвитку. У журі головують Лорд Кейтнесс, Лорд Бест, Лорд Ліверпуль і Лорд Тюрсечленів – представники Палати Лордів, верхньої палати парламенту Великобританії.

LvivTech.City — перший інноваційний парк у Львові, який реалізує девелоперська компанія UDP. На території колишньої промзони буде створено екосистему за принципом «Живи – Працюй – Навчайся – Відпочивай». Мальовнича зелена зона, що розташована навпроти Стрийського парка, міститиме житлову та офісну частину класу А, коворкінги, креативні простори й усю необхідну для життя інфраструктуру – тренажерні зали, кімнати відпочинку, велосипедні доріжки, кафе та торгову галерею.

Всі об’єкти інноваційного парку будуються за стандартами «зеленого» будівництва LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Сертифікат про відповідність будівництва стандартам LEED видається тим компаніям, які ефективно використовують природні ресурси, надають пріоритет екологічним матеріалам та зменшують вплив на довкілля.

Ці принципи UDP втілює у життя також і при будівництві інноваційних парків UNIT.City у Києві та у Харкові.

LvivTech.City об’єднає провідні технологічні та інноваційні компанії, R&D-центри, інкубатори й акселератори, підприємців і молоді стартапи, які активно розвиваються та створюють кластер інновацій для розвитку міста та країни. Перший з трьох бізнес-кампусів буде введено в експлуатацію вже у другому кварталі 2021 року. У цей же період розпочнеться продаж перших квартир у LvivTech.City.

UDP працює на українському ринку нерухомості з 2002 року, компанія реалізувала більше 20 проєктів у сфері житлової і комерційної нерухомості загальною площею понад 3 млн кв м. Створення та розвиток інноваційних парків LvivTech.City, UNIT.City у Києві та UNIT.City Kharkiv у Харкові – одні з пріоритетних проєктів UDP.

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Автор: УНІАН