Микола Волохов переконаний, що людей треба мотивувати йти воювати.

Командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов прокоментував питання мобілізації в Україні та розповів про свою мотивацію захищати країну. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Людину не можна примусити воювати. Її можна тільки змотивувати. Потрібно мотивувати людей. Тому, наприклад, в нашій Третій штурмовій бригаді ми не користуємося словом "мобілізація", ми користуємося словом "рекрутинг". Тобто це такий комплекс дій, коли людина приходить і їй пояснюють, навіщо це треба. Скажу як людина, яка добровільно прийшла з першого дня війни до лав Збройних сил, це потрібно", - зазначив Волохов.

Як повідомив військовий, його особиста мотивація – це якнайшвидше перемогти ворога і відновити нормальне життя в незалежній Україні.

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"От для всіх, хто хоче лишатися (жити в Україні), порада – нам потрібно, щоб побудувати нормальну країну, перемогти на війні… Мета – це не ціль, бо хтось думає, що військові просто дуже хочуть воювати, що їм це подобається. Особисто мені не подобається воювати, мені подобається в горах кататися на мотоциклі… Чим швидше ми переможемо ворога, тим більше часу ми проживемо в нормальній Україні, яку нам ще треба побудувати. А життя, на жаль, не нескінченне і на війні це дуже гарно розумієш. Це та мотивація, яка мотивує мене. Треба битися, треба перемогти рашку, треба перемогти окупанта і почати будувати країну", - зазначив Волохов.

За його словами, він спілкувався з тими, хто виїздив через війну з України і вже повернувся назад, бо хочуть жити в цій країні.

"Зрозуміло, що хтось хоче поїхати, втекти, це його право. Як я до цього ставлюсь? Звичайно погано. Як людина, яка хоче залишитись в Україні, побудувати тут нормальну державу. І повірте, багато хто з моїх друзів повертаються з-за кордону і кажуть: там не так гарно, як ми думали. Там немає того, що більше ніде ніколи не з’явиться – відчутття, що ти вдома", - сказав військовий.

Мобілізація в Україні

Зараз у Верховній Раді України опрацьовується законопроект про мобілізацію в країні. Його можуть проголосувати цього місяця. Документ підготовлено у зв’язку з озвученою військовим керівництвом країни потреби в ЗСУ – 500 тис людей. Паралельно в Україні запустили рекрутинг до війська.

Україна повинна мотивувати молодь іти в армію. заявив секретар оборонного комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Водночас, за його словами, має бути мотивація залишатися в ЗСУ для тих, хто має право на звільнення.

Начальник служби зв’язків із громадськістю 47-ї ОМБр "Маґура" Дмитро Лазуткін сказав у свою чергу, що Україні необхідно інституційно підвищувати престиж військової служби, щоб покращити успішність мобілізації. Він навів приклад Ізраїля, де без служби у війську важче вибудовувати навіть свою подальшу кар'єру, особливо в державних структурах. Так має бути і в Україні, вважає він. На його думку, шлях рекрутингу, який зараз упроваджується, може привести до підвищення якісних і кількісних показників.

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