Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

Українці, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, отримали право на відстрочку від мобілізації.

Як повідомило Міністерство оборони, Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Зазначається, що цей документ унормував положення закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" зі змінами від 20 листопада 2024 р.

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"Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - поінформували в Міноборони.

Відсрочка від мобілізації для тих, хто пройшов полон

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2024 року Верховна Рада України проголосувала за надання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації цивільним, які були в російському полоні.

Цей закон надає право на відстрочку від служби в Збройних Силах для близьких родичів зниклих безвісти, а також цивільним, які перебували в полоні.

31 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон.

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