Закон був проголосований 20 листопада цього року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає право на відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли полон.

Відповідна інформація міститься в картці закону №12104 на сайті парламенту.

Верховна Рада направила ухвалений законопроєкт на підпис президентові 20 листопада. 31 грудня глава держави повернув закон із підписом.

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада народний депутат України Ярослав Железняк інформував, що Верховна Рада України проголосувала за надання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації цивільним, які були в російському полоні.

Він уточнював, що парламент проголосував в цілому за законопроект з реєстраційним номером 12104 про усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. За закон проголосувало 304 народних депутата України.

Цей закон надає право на відстрочку від служби в Збройних Силах для близьких родичів зниклих безвісти, а також цивільним, які перебували в полоні.

20 листопада Верховна Рада також проголосувала за законопроєкт про звільнення з військової служби осіб, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

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