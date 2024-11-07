Напливу охочих воювати, як це було в лютому 2022 року, вже не буде.

Нині до українського війська здебільшого потрапляють мобілізовані без мотивації, яким понад 40 років, при цьому вони мають "букет" захворювань. Але, за словами полковника Нацгвардії України Артема Ілюхіна, згодом ці люди "розкриваються" та усвідомлюють, що поруч - побратими, які під час поранення нададуть допомоги та витягнуть з пекла, пише "Новинарня".

Ілюхін пояснив, що військові давно чекали на зміни до закону про мобілізацію, який набрав чинності у травні. Він додав, що через демократичні процеси в Україні прийняття закону затягнулося.

"Тому маємо те, що маємо. ... Звичайно, того напливу охочих, як це було в лютому 2022 року, вже не буде. Всі, хто хотів воювати, або уже у війську, або активно допомагають війську, або, на жаль, їх уже немає з нами. І велике питання з якістю мобілізованих. Бо нам, звичайно ж, хотілося б бачити молодих здорових людей 25-35 років, сильних, морально стійких, мотивованих", - розповів військовий.

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Однак, як додав полковник, більшість із останньої хвилі мобілізації – це чоловіки, яким понад сорок років, нерідко з хронічними захворюваннями та низькою мотивацією. Але все одне вони - громадяни України, інших немає, тому доводиться працювати саме з такими новобранцями.

Військовий також пояснив, яка різниця в боєздатності між добровольцями й мобілізованими. Зокрема, мотивація - це головний рушій, який дає змогу виконувати поставлені завдання. Яким би ти не був "термінатором" - вправним і досвідченим, без мотивації важко досягти успіху. Мотивований боєць, який чітко розуміє, чому він у Силах оборони, усвідомлює, що може трапитися з його сім’єю та країною – він і завдання виконає, і своє життя зможе зберегти:

"Без мотивації все інше втрачає сенс".

Водночас, за словами Ілюхіна, часто буває, що спершу людина взагалі не має мотивації, але, потрапивши до колективу, проходить підготовку й у процесі "розкривається". Тобто, вона усвідомлює, що поруч – побратими, на яких можна покластися, які допоможуть, при пораненні нададуть допомогу.

"Починають усвідомлювати, що при пораненні накладуть турнікет і витягнуть із пекла. І в нього з’являється мотивація, віра в себе і свою зброю", - наголошує військовий.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, одна категорія чоловіків зникла з навчальних центрів ЗСУ. Йдеться про згортання мобілізації чоловіків передпенсійного віку.

При цьому чоловіків у віці 50-59 років все ж таки можуть мобілізувати за наявності у них дефіцитних військово-облікових спеціальностей. До таких належать зварювальники, ремонтники важкої техніки, зв’язківці тощо.

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