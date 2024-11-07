Попри публічні заперечення деяких ТЦК, факти свідчать про згортання мобілізації чоловіків передпенсійного віку.

Масова мобілізація чоловіків у віці 50+ років в Україні зупинилася. Про це пише "Главком" із посиланням на власне джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Співрозмовник видання стверджує, що наразі у навчальних центрах ЗСУ загалом перебуває менше десятка мобілізованих цієї вікової категорії. Їх просто не мобілізують у тій кількості, яка була раніше.

"У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади (а саме для них зараз готують кадри навчальні центри) не хочуть брати таких людей", – пояснив співрозмовник.

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Разом з тим зазначається, що чоловіків у віці 50-59 років все ж таки можуть мобілізувати за наявності у них дефіцитних військово-облікових спеціальностей. До таких, наприклад, належать зварювальники, ремонтники важкої техніки, зв’язківці тощо.

Мобілізація чоловіків після 50 років

Як писав УНІАН, наприкінці вересня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Генштаб видав секретну директиву, відповідно до якої чоловіки у віці 50-60 років відтепер підлягають призову лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Місяць по тому Волинський ТЦК опублікував заяву, в якій заперечив згортання мобілізації чоловіків вказаної вікової категорії. Там заявили, що директива Генштабу стосується внутрішніх процедур ТЦК і не скасовує мобілізацію чоловіків старшого віку.

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