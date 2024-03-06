Решта або вже служать, або не підлягають призову, заброньовані чи виїхали з країни.

В Україні мобілізувати можна 5 мільйонів чоловіків. Таке число називає видання Texty.org.ua.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україні проживало трохи менше 10,5 млн чоловіків віком від 18 до 59 років. У цьому числі не враховані мешканці тимчасово окупованого Криму та частин Донецької та Луганської області. Примітно, що вже на цьому етапі автори матеріалу закладають "шалену похибку", оскільки останній перепис населення в Україні відбувався ще у 2001 році.

За кордоном зараз перебувають понад 800 тисяч чоловіків – більшість із них змогла покинути країну, оскільки або не досягла 18 років, або старша за 60 років. Також частина могла виїхати з окупації через територію РФ. Від мобілізаційного резерву також відняли кількість чоловіків призовного віку з інвалідністю, яких на сьогодні в Україні більше 1 млн.

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Ще біля 125 чоловіків є доглядальниками, 123 тисячі – багатодітні батьки, та понад 400 тисяч – студенти денної форми навчання, які мають відстрочку від призову. З кількості мобілізаційного резерву також відняли науковців, викладачів та вчителів (біля 107 тисяч осіб).

Також не враховували 528 тисяч заброньованих чоловіків, 26,6 тисяч увʼязнених та ще 707 тисяч чоловіків віком від 18 до 26 років.

"Нині призову підлягають чоловіки віком від 27 років. Загалом маємо близько 1,68 млн чоловіків віком від 18 до 26 років. За нашими оцінками, від мобілізаційного резерву потрібно відняти трохи більш як половину — 707 тис. чоловіків віком 18–26 років, що не належать до інших груп, які ми вже враховували", – пояснює видання.

Зазначається, що від мобілізації також звільнені батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, усиновлювачі, близькі родичі загиблих в АТО (загиблих близько 4,5 тис.). Проте точної кількості осіб по цих категоріях автори матеріалу не знайшли.

Мобілізація в Україні

Зараз у Верховній Раді триває робота над новим законопроектом про мобілізацію. Його вже ухвалили в першому читанні, зараз розглядаються правки, яких подали біля 4 тисяч.

Народний депутат і секретар комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко каже, що у парламенті його, ймовірно, розглянуть у другій половині березня.

Нагадаємо, що кілька місяців тому президент Зеленський заявляв, що військове командування звернулося до нього із пропозицією мобілізувати додатково 500 тисяч осіб.

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