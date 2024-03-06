В 2014 році було більше патріотизму, а зараз мобілізація трохи насильницька.

Мобілізація сьогодні до війська суттєво відрізняється від тієї, яка була на початку війни з Росією у 2014 році.

Про це сказав військовослужбовець 56 ОМПБр Збройних сил України Сергій Гнезділов (позивний Кум) в інтерв’ю "++ подкаст" "Громадському". На початку війни з Росією – у 2014 році він працював уТериторіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і займався мобілізацією. Під час повномасштабного вторгнення він повернувся з Польщі в Україну і воює на фронті, командир підрозділу.

За його словами, мобілізація в 2014 і в 2022-2024 роках дуже сильно відрізняється. Він певний період працював в ТЦК в 2014 році, а потім пішов до бойової бригади.

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"В 2014 році були напрацьовані схеми як правильно мобілізувати, де брати мобілізаційний ресурс. Зараз трохи інша війна. Тоді також була війна, але може патріотизму було більше і менше людей тоді потрібно було до війська. Тоді не було такої загальної війни", - зазначає Гнезділов.

За його словами, сьогодні потрібно набагато більше людей мобілізувати. "Всі ті, хто хотів піти захищати Україну вже давно на фронті.", - додав він. На запитання журналіста, чи можна сказати, що зараз відбувається "насильницька мобілізація", він зазначив, що і так можна формулювати. "Можна сказати, що зараз насильницька мобілізація, але з людьми все одно треба працювати, розмовляти, мотивувати. Думаю, що люди підуть до війська, але треба їх мотивувати в першу чергу", - наголосив Гнезділов.

Він розповів, що коли працював в ТЦК, то постійно йому говорили, щоб він сам йшов воювати, мовляв, чому "мій син має йти туди, а ти сидиш тут". За його словами, все це є зараз і було в 2014-2015 роках.

Гнезділов розповів як в 2014 році хлопець відмовлявся від мобілізації. "Він пройшов медичну комісію, документи в порядку, він має йти до війська, але заявив, що відмовляється. А тоді ж була така ж схема, як і сьогодні - якщо відмовляється, то пакет документів передається в правоохоронні органи", - зазначає він. За його словами, суд присудив цьому хлопцю один рік умовного покарання за ухиляння від мобілізації . "По суду йому дали рік мовно. А це не звільняє від мобілізації. І мені довелося знову прийти до нього з повісткою. Тоді він взяв цю повісту, пішов відслужив рік мобілізації і повернувся до цивільного життя", - зазначає Гнезділов.

Також розповів про випадок в 2014 році під час мобілізації в Арбузинському районі Миколаївської області. "Приїжджаємо ми втрьох – група оповіщення, заїхали в магазинчик попити кави. І до нас там підходить жінка і каже : "Хлопці, ви ж мобілізуєте людей? Ось вам адреса – там два бажаючих 100% є", - зазначає він. За його словами, за цією адресою до них вийшов хлопець до 30 років на підпитку, а в будинку ще один такий самий спав. "Такі трошечки пияки, може дебошири. Ми його розбудили, сказали їм брати документи і ідемо в ТЦК, щоб звірити дані. Вони ще не дуже відійшли від вчорашнього запою, заїжджаємо в ТЦК і вони зрозуміли, де вони є . Військові квитки здають, а наступний день проходять медичну комісію і через день їдуть тоді в покомплектовану 40 бригаду в Пермомайську. І вони кажуть : "Оце ми попили", - розповів Гнезділов. При цьому зазначив, що цікавився долею цих хлопців – обидва пізніше підписали контракти і "хлопці дуже добре зарекомендували себе у війську".

Мобіліщація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін вважає, що мобілізація йде планомірно, хоч і не такими темпами, як хотілося.

В інтерв'ю "Телеграфу" він завив, що мобілізація в Україні не провалена, адже у такому разі ЗСУ не отримували б поповнення вже кілька місяців, відколи про це кажуть.

За його словами, набір до війська йде планомірно, можливо, не в тій кількості і не тієї якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б, але маємо що маємо

Він додав, що основним способом комплектування ЗСУ під час воєнного стану лишається мобілізація. Критичного зменшення призваних громадян не спостерігається, зокрема на Полтавщині.

Речник Полтавського ТЦК додав, що не ставиться зі скепсисом до рекрутингу. Найчастіше контракт підписують ті, хто бажає стати професійним військовим. Істомін зауважив, що контрактна служба це не щось нове, але це прерогатива мирного часу. Така служба має вікові обмеження: на неї беруть людей від 18 до 45 років. Втім, ЗСУ не можуть покрити потреби лише за рахунок високомотивованих людей з віковим цензом. Призову ж за мобілізацією підлягають громадяни від 27 до 60 років.

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