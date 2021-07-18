Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень.

На українсько-російській ділянці державного кордону відбувся напад на прикордонний наряд.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ

Напад на прикордонний наряд стався цієї ночі на українсько-російській ділянці державного кордону у Сумській області. Троє невідомих осіб завдали прикордонникам тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

"Своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину", - йдеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…", "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

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Окремі санкції даних статей передбачають у якості покарання позбавлення волі на строк до 15 років.

Охорона державного кордону здійснюється посилено.

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Автор: Денис Прядко