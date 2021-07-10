У прикордонників триває гірська підготовка екіпажів, яка поєднується з моніторингом кордону.

У Карпатах відбуваються тренувальні польоти Держприкордонслужби. Прикордонники вже здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Тренувальні польоти льотного складу Харківської та Одеської окремих авіаційних ескадрилей Держприкордонслужби проходять у Карпатах. Зі специфікою застосування нових гвинтокрилів Н125 у горах прикордонники знайомляться за наставництва Вільяма Паску, представника заводу-виробника Airbus", - сказано у повідомленні.

Цього тижня учасники тренувань здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією, а також облетіли найвищу вершину України - гору Говерлу.

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"Варто наголосити, що саме Airbus Н125 встановив світовий рекорд приземлення та злету. У 2005 році вертоліт приземлився на висоті 8 848 метрів на найвищій вершині земної кулі - горі Еверест", - інформують у відомстві.

Підкреслюється, що вертоліт Н125 вважається найкращим у світі для виконання польотів, зокрема, у гірській місцевості. Він дуже потужний, дуже маневрений та дозволяє виконувати посадки в найскладніших умовах.

Вказано, що наразі прикордонники використовують два гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter, які прибули до України у січні 2020 року. Уже найближчим часом з Франції мають надійти нові вертольоти Airbus Н125, які поповнять авіапарк ДПСУ.

"І для цих гвинтокрилих машин уже готові екіпажі, які зможуть ефективно виконувати завдання з повітряного моніторингу кордону, як на рівнинних, так і на гірських ділянках", - сказано у повідомленні.

На даний час в Держприкордонслужбі продовжується активна підготовка фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також механіків, здатних забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів.

"До кінця цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще до десяти гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини прибудуть вже з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та узбережжя прикордонних водойм", - додали прикордонники.

Загалом же ДПСУ має отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.

"Держприкордонслужба запрошує пілотів, які мають бажання та спроможні охороняти український кордон на сучасних та надійних гвинтокрилах", - додали у ДПСУ.

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Автор: Вікторія Гордієнко