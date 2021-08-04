Ширяєв підозрюється у злочині, який стався 19 березня 2021 року.

Координатора ГО "Патріоти – За життя", яку пов’язують з депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою, Олега Ширяєва підозрюють у хуліганстві та побитті чоловіка у Харкові навесні 2021 року.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на брифінг начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

Чоловік також причетний до координації силових груп, які стежили за людьми з проукраїнською позицією.

Ширяєв підозрюється у злочині, який стався 19 березня 2021 року. Тоді в Харкові жорстоко побили чоловіка, якого нападники вважали пов’язаним з рухом "Азов", а відео ще й виклали в мережу. Сам Дудін не дав однозначної відповіді, чи Ширяєв причетний саме до цієї події.

Читайте такожСтало відомо, як чоловік з гранатою пробрався у будівлю уряду"Дуже відверто, дуже зухвало били чоловіка і наголошували на тому, що він має стосунок до "Азову", до тих сил, які здійснюють захист суверенітету нашої держави з 2014 року", — додав Дудін.

Причетність Ширяєва, за словами керівника Управління, підтвердив водій потерпілого.

"(Ширяєву) було оголошено підозру. Тобто до одного епізоду, який у нього був, якщо я не помиляюсь, у 2018 році, є епізод, який відбувся у 2021 році. Ширяєв створив групу з підконтрольних собі осіб, які отримували фактично заробітну плату за те, що виконували ті чи інші задачі. З того відео, матеріалів, що ми маємо, про що ми можемо казати, це дестабілізація ситуації у Харківському регіоні", — повідомив начальник УСБУ.

Під час обшуків силовики вилучили бланк з фото 6 представників "Нацкорпусу". У документі йшлося, що у Києві, Полтаві, Сєвєродонецьку, Харкові та Дніпрі мають бути у постійній готовності групи з трьох-п'яти людей.

Мотиви нападу 19 березня начальник УСБУ пояснив так: "Вони очікували, що буде відповідь. Для чого? Щоб у політичному контексті розповісти про те, обґрунтувати своє існування перед політичною партією, яку вони представляють (назву партії Дудін не назвав — Суспільне), і розповісти про те, що в Україні є фашизм, нацизм, громадян України утискають. Це групи, які працювали на дестабілізацію".

"І після цього можна заявляти — на території Російської Федерації, інших країн — про політичний тиск та неспроможність захисту Україною політичних прав і свобод громадян. Це фактично була провокація", — говорить Дудін.

Ширяєва затримали у ніч на 6 липня. Як повідомили у прокуратурі, це пов’язано із нібито його неявкою до слідчого у справі 2018 року щодо рейдерського захоплення елеватора на Харківщині, в якій він є підозрюваним.

Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Хто такий Олег Ширяєв

Олег Ширяєв - колишній доброволець батальйону "Азов", очільник "Східного корпусу". У 2017 він вийшов з "азовського руху". У "Національному корпусі" запевняють, що Ширяєва вигнали з організації нібито через його жагу до грошей.

Після виходу Ширяєва з "Національного корпусу" між ним та націоналістами стався конфлікт навколо фермерського господарства.

Автор: Яна Ставська