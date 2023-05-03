Зловмисник проживає неподалік будинку вдови військового, який загинув під Херсоном.

На Одещині неадекват поглумився над могилою захисника України, який загинув на Херсонщині.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, подія сталася 30 квітня у Подільському районі – в селі Агеївка Любашівської територіальної громади.

"На могилі військовослужбовця Збройних сил України виявили розкидані вінки, його розірвану фотокартку та пошкоджений державний прапор України", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські встановили, що до злочину причетний 44-річний місцевий житель, який перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Правоохоронці призначили низку досліджень, серед яких – судово-психіатрична експертиза для встановлення осудності особи.

Справу відкрито за фактом осквернення могили загиблого на війні військовослужбовця (ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України).

За словами місцевих жителів, родичі загиблого на Херсонщині військового встановили на його могилі державний прапор. Місцевий житель Дмитро, який проживає неподалік будинку сімейства, зірвав його, глумився над могилою, кричав непристойні слова про Україну, штовхав вдову, порвав світлину.

"Хто захистить людей від такого покидька? Чоловік загинув під Херсоном, захищаючи нас, зять досі в ЗСУ, на "гарячому" напрямку. Жінка одна в хаті. Цей нелюд живе через три хати від неї", - розповідають люди.

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