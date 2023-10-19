Засновник банку звернувся до адміністраторів Telegram-каналів.

В українських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про те, що банки блокуватимуть картки призовників, які не з'явилися в Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський відреагував на ці повідомлення у своєму Telegram-каналі. Він назвав їх фейком та інформаційно-психологічною операцією, а також пригрозив відповідальністю адміністраторам пабліків, які ілюструють такі пости скріншотами додатку Монобанку.

"Адміністраторам каналів, які так використовують наш додаток і бренд, буде заблокована можливість використовувати банки", - написав Гороховський.

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Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, що нещодавно в Україні запустили Єдиний реєстр військовозобов'язаних, доступ до якого мають Територіальні центри комплектування та Служба безпеки України. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що база призовників наповнена більш ніж на 90%.

Раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що зараз немає підстав посилювати мобілізаційні заходи в країні.

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