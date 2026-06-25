Окремі завдання НМТ з української мови виходили за межі шкільної програми, - Лубінець

Після звернень філологів частину таких завдань скасували, а учасникам переглянули бали.

Окремі завдання національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови виходили за межі шкільної програми або мали неоднозначне трактування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Суспільне Студія" 25 червня.

"Коли ми побачили в цьому році проблематику складання НМТ, то ми виявили низку проблем. Це і не забезпечення приміщень в бомбосховищах. Автоматично кожна повітряна тривога впливала в негативному плані на дітей, які складали тест НМТ саме в цей день. Друге, були перебої з комп'ютерним обладнанням, на яких діти складали цей тест. Третє, і це вже не моя позиція, а експертна позиція від фахівців української мови, які чітко встановили, що деякі і завдання(з української мови) виходили за межі шкільної програми, були двояко трактовані", - сказав він.

За словами омбудсмана, є навіть окремі листи від експертів, філологів, професорів, які у свій час писали підручники з вивчення української мови. Вони напряму написали свої листи, щоб дітям по деяким завданням їх відмінили і збільшили цей бал.

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"Все це призвело до того, що дуже багато дітей склали НМТ точно не на тому рівні, на якому вони знали… А якщо українські виші не візьмуть цих студентів, їх з задоволенням візьмуть європейські виші, які запустили навіть окремі грантові програми для наших дітей, які не складають НМТ", - пояснив Лубінець.

Складання НМТ в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Лубінець звернувся з пропозицією до Кабміну та Міносвіти, щоб зменшити мінімальний бал для відбору зі 150 до 130, враховуючи ускладнені умови підготовки та складання НМТ у 2026 році.

Також він пропонує повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ. Крім того, Лубінець пропонує врегулювати процес проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи.

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