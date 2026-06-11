Чи справді НМТ у цьому році став складнішим: що кажуть у Міносвіти

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти пояснила, з чим пов'язані такі скарги.

Багато випускників скаржаться, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) у цьому році став значно складнішим, ніж у попередні роки. Зокрема, у мережі ширяться обурення через дуже специфічні питання та високий психологічний тиск. Чи дійсно ситуація з НМТ у цьому році відрізняється від попередніх та що з рівнем складності завдань - розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "Главкому".

Так, вона наголосила, що скарги на високу складність завдань на НМТ - це стабільна тенденція, яка повторюється щороку.

Як пояснила очільниця УЦОЯО, завдання можуть видаватися занадто складними у тому числі і через незвичну та стресову обстановку під час екзаменів.

Відео дня

"Річ у тім, що під час підготовки вступники виконували демонстраційні завдання минулих років у комфортних умовах удома. А от під час тестування вони мають перебувати у тимчасових екзаменаційних центрах, в умовах обмеженого часу, у стресі. Очевидно, що такий формат виглядає значно складнішим", – вказує вона.

Також вона вважає, що колосальну роль відіграє фактор відповідальності за результат – коли від тесту багато що залежить, то власні помилки хочеться пояснити якимись сторонніми факторами, наприклад, невдалими формулюваннями у тестах.

"Природу цієї складності легко пояснити змістом тестів. Але насправді вона полягає в тому, що ми просто інакше ставимося до того тесту, який для нас є визначальним, аніж до підготовчого тестування", – підкреслила вона.

НМТ в Україні - новини

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець Лубінець розкритикував проведення іспиту НМТ, зауваживши, що він дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість, нерви і технічну вдачу.

За його словами, під час іспиту трапляються технічні збої. Лубінець також розповів історію вчительки історії з 18-річним досвідом, яка вперше склала НМТ і отримала 183 бали. Вона наголосила на нерівномірному розподілі завдань і питаннях, що виходять за межі шкільної програми.

Вас також можуть зацікавити новини: