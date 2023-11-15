Наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

13 листопада в Афінах компетентні органи Греції затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами у розмірі 43 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Надалі вказані кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг. Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

Зазначається, що 12 липня 2022 року фігуранту було повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

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"6 листопада 2023 року прокурори Офісу Генерального прокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт вказаної особи. Також в рамках співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію Червоного оповіщення. В результаті, підозрюваного було затримано та рішенням Апеляційного суду Афін застосовано тимчасовий арешт. Наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з розкраданням пального

У Міноборони придумали, як захистити пальне для фронту від розкрадання. Зокрема, відомство вирішило зобов’язати постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним та зеленим кольорами. У дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору.

"Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення", - пояснили у Міноборони.

Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник: навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

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