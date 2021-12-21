Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Заступнику начальника управління Міністерства оборони України повідомлено про підозру у пропозиції хабара у 24 млн грн директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони за позитивний висновок аудиторської перевірки.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як зазначається, за дорученням міністра оборони здійснюється аудит виконання приватною юридичною особою зобов’язань за контрактом щодо облаштування об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України".

Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн грн, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.

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Раніше у САП поділилися, що колишньому директору державного підприємства "Оператор ринку", який наразі є позаштатним радником міністра енергетики України, повідомлено про підозру у незаконному заволодінні 2,15 млн гривень.

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