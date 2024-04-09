В Україні планують створити новий сервіс отримання дозволу на зброю в державному застосунку "Дія". Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.
"Два роки тому понад 1.7 млн українців пройшли опитування в "Дії" щодо володіння зброєю. Далі МВС запустило Єдиний реєстр зброї, який працює вже майже рік! Це круто, бо на його базі зможемо запустити дозвіл на зброю в "Дії", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі наголосили, що українці можуть пришвидшити реалізацію онлайн-послуги.
Зазначається, що зараз МВС вивчає думку нинішніх та потенційних власників зброї. Результати опитування допоможуть:
- краще розуміти потреби власників зброї;
- пріоритезувати розробку послуг;
- спростити процес отримання дозволів у сфері обігу зброї.
Пройти опитування можна на сайті МВС.
Легалізація зброї в Україні - останні новини
21 березня Верховна Рада підтримала законопроект щодо порядку поводження зі зброєю. Він спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Документом, зокрема, передбачається, що цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.
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