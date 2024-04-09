Українці можуть пришвидшити реалізацію онлайн-послуги.

В Україні планують створити новий сервіс отримання дозволу на зброю в державному застосунку "Дія". Про це повідомляє прес-служба "Дії" в Telegram.

"Два роки тому понад 1.7 млн українців пройшли опитування в "Дії" щодо володіння зброєю. Далі МВС запустило Єдиний реєстр зброї, який працює вже майже рік! Це круто, бо на його базі зможемо запустити дозвіл на зброю в "Дії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що українці можуть пришвидшити реалізацію онлайн-послуги.

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Зазначається, що зараз МВС вивчає думку нинішніх та потенційних власників зброї. Результати опитування допоможуть:

краще розуміти потреби власників зброї;

пріоритезувати розробку послуг;

спростити процес отримання дозволів у сфері обігу зброї.

Пройти опитування можна на сайті МВС.

Легалізація зброї в Україні - останні новини

21 березня Верховна Рада підтримала законопроект щодо порядку поводження зі зброєю. Він спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Документом, зокрема, передбачається, що цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.

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