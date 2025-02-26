Вирішення цього питання було однією з вимог МВФ.

Верховна Рада вирішила створити два суди замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Він зазначає, що за законопроєкт з реєстраційним номером 12368-1 в цілому як за закон проголосувало 234 народних депутати.

"Це ми нарешті виконали один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року", - написав Железняк.

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За його словами, ухваленим законом змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).

Передбачається, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років)

Відповідно до ухваленого закону, до складу Експертної ради мають ввійти 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.

Ліквідація ОАСК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2022 року Верховна Рада ліквідувала Окружний адмінсуд Києва. Це рішення підтримало 310 народних депутатів.

Тоді зазначалося, що ОАСК мав "призначити" президента-втікача Віктора Януковича президентом країни у разі захоплення Києва російськими військами.

17 липня 2020 року в будівлі ОАСК було проведено обшуки. Детективи НАБУ вручили підозри у створенні злочинної організації та захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) зазначили, що 11 осіб на чолі з Вовком діяли в рамках злочинної організації, яка хотіла захопити держвладу. Крім того, НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП також стверджували, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Водночас президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний законопроєкт "про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва", адже він втратив довіру.

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