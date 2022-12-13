Майже на всі останні рішення ОАСК подано апеляції.

Окружний адміністративний суд Києва під час воєнного стану прийняв десятки тисяч рішень на користь проросійських сил. Скасовані санкції проти підприємства з російським бенефіціаром, а також відновлені на посадах звільнені та люстровані чиновники.

У розслідуванні Bihus.Info повідомляється, що після 24 лютого ОАСК не приймав ніяких рішень понад місяць, а почав працювати в квітні. Відзначається, що в серпні суддя Володимир Келеберда скасував наказ про звільнення та поновив на посаді прокурора, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка, Сергія Кізя і постановив виплатити йому 3,5 мільйона гривень за вимушений прогул. При цьому у вересні цей же суддя не скасував такий же наказ щодо іншого співробітника Офісу генпрокурора Ярослава Фалеса.

Крім того, суд ухвалив рішення про довиплату 3,6 мільйона гривень вихідної допомоги судді КСУ Олександру Литвинову, якого звільнили у квітні.

Також суддя ОАСК Володимир Келеберда ухвалив рішення про виплату понад 900 тисяч гривень колишній "судді Майдану" Людмилі Козятник, яку звільнив у 2017 році за безпідставне позбавлення прав учасників протестів.

Судді ОАСК Євген Аблов, Олексій Огурцов, Ігор Качур та Ігор Погрібніченко поновили на посадах люстрованих чиновників і присудили їм виплати за вимушений прогул. Екс-співробітник секретаріату Кабміну Олексій Мажан повинен був отримати 1,18 мільйона гривень, а люстрований співробітник Служби зовнішньої розвідки Олег Білявський - 1,67 мільйона гривень.

У серпні суддя ОАСК Аблов скасував постанову НКРЕКП, якою підприємство ПВ Солар Стейшн позбавили ліцензії з виробництва електроенергії та права на "зелений тариф". НКРЕКП прийняла своє рішення на підставі того, що бенефіціар підприємства - громадянин Росії Василь Решетов.

Практично на всі ці рішення ОАСК подано апеляції до шостого апеляційного адмінсуду.

Ліквідація ОАСК - що відомо

17 липня 2020 року в будівлі ОАСК детективи НАБУ пройшли обшуки. При цьому голові суду Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюку вручили підозри. Їх підозрювали у створенні злочинної організації та захопленні влади.

У САП заявили, що угруповання приймало замовні рішення в своїх інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл. У свою чергу Вища рада правосуддя відмовився усувати Вовка та п'ятьох суддів. У листопаді НАБУ оголосило Вовка в розшук.

ВАКС кілька разів виносив рішення про примусовому приводі глави ОАСК на засідання суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, але детективи НАБУ не знаходили підозрюваного.

У квітні президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект"про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". 13 Грудня нардепи ліквідували Окружний адмінсуд Києва.

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