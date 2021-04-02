В Одесі можуть знову ввести жорсткий карантин у громадському транспорті.

В ході засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської облради підняли питання про введення локдауну в Одесі за прикладом Києва. Чиновників Департаменту охорони здоров'я турбує різке зростання захворюваності коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це заявила глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва, повідомляє місцеве видання "Ділова Одеса".

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За її словами, для стабілізації ситуації необхідно знову жорстко дотримуватися карантин за прикладом Києва. Депутати підтримали її, пише видання.

"Ми бачимо, що "червона" зона-тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік", - повідомив голова комісії Дмитро Чапір.

Депутат Валерій Ославський висловив пропозицію знову ввести жорсткий карантин у громадському транспорті. В цілому, комісія підтримала карантинні ідеї і вирішила звернутися до відповідних служб.

З 23 березня Одеська область знаходиться в «червоній» зоні з поширення COVID-19.

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

31 мер Віталій Кличко заявив, що з 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації вводять жорсткий локдаун, зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецпропусками. Закриють дитсадки і початкові класи в школах. Кличко повідомив, що обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

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Автор: Ольга Броскова