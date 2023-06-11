Під час атаки РФ загинули три особи, а 26 - отримали різні травми та тілесні ушкодження.

Мешканка Одеси знімала політ іранського дрона над містом під час нічної російської атаки 10 червня, тоді як "Шахед" влучив у її будинок.

Жінка вела зйомку біля вікна, коли дрон "влетів" у будівлю. Після цього скло розлетілося на друзки, вочевидь, уламками зачепило й авторку ролика. Одеситка встигла відбігти.

Атака РФ на Одесу – головне

У ніч на суботу, 10 червня, українські воїни у небі над Одесою ліквідували вісім безпілотників-камікадзе, які запустили росіяни. Захисники України також ліквідували кілька ракет супротивника.

В Одеській області одна ракета росіян влучила в узбережжя, і від уламків та вибухової хвилі постраждали три особи.

Також агресор вночі атакував Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей.

Згодом спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк уточнила, що загинули три особи, а 26 - отримали різні травми та тілесні ушкодження. Серед іншого, загинуло подружжя переселенців з Бахмута.

Іранські дрони на війні проти України – що варто знати

З березня 2023 року Росія почала регулярно отримувати іранські дрони "Шахед". З жовтня 2022 року Москва застосовувала ці безпілотники переважно по критичній інфраструктурі України. Зараз же має на меті виявити українську ППО.

Незважаючи на достатню ефективність мобільних вогневих груп, Україні досі доводиться витрачати на збиття дронів-камікадзе дороговартісні ракети.

Дуже складно використовувати для збиття "Шахедів" і літаки. За словами представника ВПС Юрія Ігната, швидкість іранського дрону складає 150 кілометрів на годину, тоді як у вітчизняних винищувачів мінімальна швидкість – 350-400, тому українським пілотам достатньо важко помітити цю ціль.

Додатковою складністю є те, що окупанти запускають дрони в нічний час, коли їх набагато складніше виявити.

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